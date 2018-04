Ondernemen in Drenthe: De wereld over met flightcases uit Schoonebeek

SCHOONEBEEK - Aan de doorgaande weg tussen Schoonebeek en Zandpol zit een bedrijf dat je er niet meteen verwacht. Van der Werf Flightcases. "We zorgen ervoor dat kostbare apparatuur veilig van A naar B komt", zegt Jos van der Werf.

Artiesten of logistiek managers willen dat dure apparatuur veilig vervoerd wordt en daar zijn de flightcases voor. Zware houten kisten met schuim aan de binnenkant voor bescherming van dat wat erin zit. "Een flightcase an sich is in de hoofdzaak een vierkante doos, maar de modellen zijn verschillend. Vooral het binnenwerk is natuurlijk bij elke klant anders en dan proberen we dat tot in het kleinste detail goed te maken", legt Van der Werf uit."Mijn eerste flightcase die bouwde ik toen ik 13 jaar was. Eigenlijk vanuit hobby. Ik was zelf muzikant en had een keer één nodig. Dan maak je eens wat voor een ander en vraag je er wat geld voor en dan wordt het steeds groter." Inmiddels zit de grote loods al heel wat jaren in Schoonebeek en werkt er een klein team week in week uit om de flightcases te bouwen.De kisten van Van der Werf gaan de hele wereld over. "De meeste klanten komen uit Nederland, maar ze worden wel wereldwijd gebruikt", zegt Van der Werf. "Op de Olympische Spelen zijn ze gebruikt en bij optredens van grote artiesten."Ondanks de jachtige wereld en concurrentie is Jos van der Werf niet ontevreden. "In principe zouden we op deze voet door kunnen. We moeten zorgen dat de continuïteit erin blijft."