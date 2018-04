Nieuwe boeken over Drentse geschiedenis na bijna vijf jaar af

ASSEN - In eerste instantie zouden de boeken in oktober 2016 klaar zijn, toen werd het eind 2017, uiteindelijk is het april 2018 geworden. Maar dan heb je ook wat.

enzijn de opvolgers van het naslagwerkvan Jan Heringa uit 1985. In 2013 stelde de provincie 80.000 euro beschikbaar voor de boeken, omdat ze het werk van Heringa als verouderd beschouwde. Provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden en provinciaal historicus Michiel Gerding gingen ermee aan de slag."Er is sinds het verschijnen van het boek van Heringa veel gebeurd", zegt Corinne Rodenburg in het Radio Drenthe-programma Cassata. Rodenburg is directeur van het Drents Archief en voorzitter van de stuurgroep die zich met het nieuwe boek bezighield. "Er zijn veel extra onderzoeken gedaan, veel publicaties verschenen en we zijn een aantal decennia verder - waarin ook weer van alles is gebeurd."In het oude naslagwerk was archeologie onderdeel van het boek, nu is het een apart boekwerk. "In het oude boek besloeg het zeventig pagina's, maar er is natuurlijk veel meer over te vertellen", zegt Rodenburg. "Het was ook heel wetenschappelijk geschreven. De opdracht die we nu hadden om de geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Omdat we de archeologie heel nadrukkelijk voor het voetlicht wilden brengen, hebben we er twee delen van gemaakt."Wijnand van der Sanden nam het archeologische boek voor zijn rekening. Hij kijkt terug op een monsterklus. "Het was een eervolle opdracht, waar ik niet lang over na hoefde te denken. Ik mocht er twee dagen per week aan besteden, maar ben er eigenlijk elke avond en elk weekend mee bezig geweest. Ik heb mijn vrouw en moeder - die beiden in het zuiden des lands wonen - een stuk minder vaak gezien."De lijvige boeken zijn rijk geïllustreerd. "Elke pagina heeft minimaal twee illustraties", zegt Rodenburg. "Niet alleen foto's, waarvan sommigen zelfs met een drone gemaakt, maar ook tekeningen. Daardoor is het ook toegankelijk voor publiek. Het is een mooi compleet werk, juist daardoor heeft het ook langer geduurd dan verwacht."Maandag wordt het nieuwe standaardwerk over de Geschiedenis van Drenthe in twee delen officieel gepresenteerd in Vries. De eerste sets worden overhandigd aan emeritus professor Tjalling Waterbolk, die in het eerdere geschiedenisboek de archeologie beschreef, en aan burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld, als vertegenwoordiger van de Vereniging van Drentse Gemeenten. Uitgever van de historische boeken is Koninklijke Van Gorcum in Assen.