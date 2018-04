MSC kan titel vergeten na nederlaag tegen SWZ

VOETBAL - De topper in de zaterdag 5e klasse A tussen SWZ en MSC werd een prooi voor de Friezen. In Sneek was de thuisclub met 3-0 te sterk.

Wie aan Sneek Wit Zwart tegen MSC denkt, verwacht een wedstrijd in de zondag hoofdklasse A. Maar de eerste zaterdagteams van beide clubs spelen ook in de 5e klasse tegen elkaar. De Friezen hebben evenveel punten als de Drenten, maar SWZ heeft twee wedstrijden minder gespeeld.MSC moest dus winnen om de competitie spannend te houden. Toch was het de thuisploeg dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg, maar Patrick Veenstra faalde voor doelman Marc Holterman. Aan de andere kant miste Bart Jan Smid een goede mogelijkheid voor MSC.In een aantrekkelijke eerste helft, kregen beide ploegen kansen, de meeste voor de thuisclub, maar gescoord werd er voor rust niet, 0-0.Na rust veranderde het beeld van de wedstrijd niet. SWZ had een veldoverwicht, maar in tegenstelling tot de eerste helft, wist de thuisploeg nu wel te scoren. Na een botsing op het middenveld ontstond er twijfel of er doorgespeeld kon worden. SWZ besloot echter door te spelen en uit de aanval schoot Rinke Hiemstra de 1-0 binnen.Tien minuten later verdubbelde Tim Posthuma de score. Het was de 30ste treffer van het seizoen voor Posthuma. Na de 2-0 leek de wedstrijd beslist. De paar kansen die MSC kreeg, werden om zeep geholpen. Tien minuten voor tijd maakte Patrick Veenstra aan alle onzekerheid een eind door prachtig de 3-0 achter Marc Holterman te schieten.Door de overwinning kan SWZ de titel bijna niet meer ontgaan en kan MSC zich richten op de nacompetitie.