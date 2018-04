Weerbaar ACV toch ten onder in Volendam

VOETBAL – ACV heeft in de derde divisie tegen Jong FC Volendam een 4-2 nederlaag geleden. De ploeg uit Assen kwam sterk terug vanuit een 2-0 achterstand, maar wist in de slotfase tegen tien man van Volendam toch geen vuist te maken.

Na een half uur voetballen kwam Volendam voor het eerst op voorsprong door een schot van Rafik El Hamdi die van richting werd veranderd en daardoor onhoudbaar was voor ACV keeper Ben Wormmeester. Nog geen vijf minuten later zette Dylan Mertens de thuisploeg op een 2-0 voorsprong na een mooi doelpunt via de paal. ACV kende genoeg kansen in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren.Ook na de rust kwam ACV genoeg voor het doel van de tegenstander, maar het was pas in de zestigste minuut van de wedstrijd toen Guus de Vries als vervanger van Thomas Metzemaekers uit een vrije bal wist te scoren en daarmee de stand op 2-1 bracht.De verdediging van Volendam kreeg het steeds lastiger met de aanvallende stijl van ACV en moest de nodige overtredingen maken om het ritme te breken. Dit kwam Rodney Smorenburg na twee gele kaarten op rood te staan en dus bleef de thuisploeg met tien man over.Dit bleek in het voordeel van ACV, want nog geen vijf minuten later maakte Daniël Schans uit een voorzet van Rutger Timmermans de score gelijk. Op dat moment waren er nog slechts zes minuten van de reguliere speeltijd te spelen.In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg Volendam toch nog een grote kans en ACV keeper Ben Wormmeester beging daarbij een overtreding, waarna de scheidsrechter de bal op de stip legde. De strafschop die genomen werd door Dylan Mertens werd in eerste instantie gestopt door Wormmeester, maar in de rebound schoot Mertens alsnog raak. Hierna was de weerstand van ACV gebroken en drie minuten ver in de extra speeltijd maakte Kay Tejan zelfs nog de 4-2.In het gevecht tegen degradatie raakt ACV nog verder in de problemen. De naaste concurrent Cappelle speelde gelijk tegen DVS’33 uit Ermelo en loopt daardoor één punt uit op de ploeg uit Assen.Meer amateurvoetbal: