Mooi weer zorgt voor koeiendans in Echten en drukte op terrassen De koeien in Echten mochten weer naar buiten (foto: RTV Drenthe)

ECHTEN - Dit weekend is het in de provincie rond de 20 graden en daarmee is de lente voor veel mensen officieel begonnen. Dankzij het mooie weer mogen ook de koeien in Echten weer naar buiten en dat zorgde voor een heuse koeiendans.

''We doen ze meestal ergens midden april naar buiten en dan in november weer naar binnen'', vertelt eigenaar van zorgboerderij De Naoberhoeve Hanna de Vos. Zo'n 120 mensen uit nabij liggende dorpen zijn komen kijken naar de koeien die vrolijk door het weiland dansen.



Terrasweer

Ook op de terrassen in Dwingeloo is het druk door het mooi weer: ''We gaan de vouwfietsen uit de bus halen en dan gaan we lekker een eindje rond fietsen'', vertelt een mevrouw op het terras.



Ook morgen wordt het mooi weer in de provincie. Het blijft rond de 20 graden.