Noordscheschut zakt op ranglijst na ruime nederlaag in Winsum

VOETBAL – Noordscheschut heeft in de 1e klasse E met ruime cijfers verloren van naaste concurrent Winsum. De thuisploeg won de wedstrijd met 4-1, waardoor de Drentse ploeg verder terugvalt op de ranglijst.

Beide ploegen stonden gelijk met 24 punten en alleen op doelsaldo stonden de Winsummers twee plaatsen boven Noordscheschut. De Groningse ploeg bleek al snel te sterk voor de bezoekers, waarvan alleen Jos Kroezen in de 70e minuut een doelpunt wist te maken.Ook Blauw Wit '34, Olde veste '54 en Zeerobben stonden gelijk met Noordscheschut in de stand, maar alle drie ploegen wisten hun wedstrijden te winnen. Blauw Wit met 1-2 tegen PKC'83, Olde Veste met 1-2 tegen Drachtster Boys en Zeerobben zelfs met 6-1 tegen VEV'67. Noordscheschut zakt hierdoor naar de elfde plaats in de stand.