Werkgroep klopt aan bij provincie voor bescherming kiekendief Werkgroep Grauwe Kiekendief maakt zich sterk voor het beschermen van de kiekendief (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De kiekendief moet beter beschermd worden. Dat vindt Werkgroep Grauwe Kiekendief. Daarom vraagt ze financiële ondersteuning van de provincie.

De werkgroep vraagt 10.000 euro. Het geld kan volgens Bert Koks, van de werkgroep, gebruikt worden voor onder meer reiskosten en bijeenkomsten, want: "voor niets gaat de zon op."



Speld in een hooiberg

De vogels hebben zich de afgelopen jaren verplaatst van natuurgebieden naar akkerbouwgebieden, zegt Koks. "En die verhuizing gaat alleen goed als je de nesten helpt beschermen."



Makkelijk is het niet om deze te vinden. "Het is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar het is zeker de moeite waard om het te doen. Op deze vogels moeten we zuinig zijn. Als je de mogelijkheid hebt om zo'n soort te beschermen, dan doe je dat. Het is een vorm van beschaving."



Waarneming melden

Koks noemt de Veenkoloniën een ideale broedplek voor de kiekendief. Tot zo'n zes jaar geleden was daar geen enkele te vinden, zegt Koks. Nu zijn dat er waarschijnlijk drie. "Vrijwilligers helpen om die vogels te beschermen, zo kan het aantal toenemen. Het is daarom ook handig als mensen een kiekendief over zien vliegen, dat ze dat melden op waarneming.nl. Dan kunnen wij vervolgens checken waar hij broedt."