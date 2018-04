OM ontkent misleiding rechtbank bij zaak Gees

GEES - Het Openbaar Ministerie heeft schriftelijk gereageerd op de uitspraak van de rechtbank tegen de vier verdachten van de dodelijke woningoverval in Gees.

Het OM eiste 12 jaar cel tegen verdachte Fidan J. Maar de rechter verklaarde het OM niet ontvankelijk wegens vormfouten in het proces. De drie verdachten die wel veroordeeld zijn, kregen strafvermindering vanwege fouten van het OM. Het Openbaar Ministerie zegt de gang van zaken rond de vormfouten zeer te betreuren, maar bestrijdt dat het de rechtbank heeft willen misleiden.Het OM geeft aan dat alles er op is gericht geweest om alle informatie zo helder mogelijk te krijgen voor de rechtbank. "Het maatschappelijk belang om een goed oordeel over deze zaak te krijgen is van groot belang", geeft het schriftelijk aan.