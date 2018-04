Deel dit artikel:











Hoofdrolspeler theaterstuk Meisje van Yde: Ik lijk er wel een beetje op De hoofdrolspelers nemen een kijkje bij het meisje van Yde (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) De cast van 'Het meisje van Yde' op bezoek in het Drents Museum (foto RTV Drenthe/Andries Ophof)

ASSEN - Als acteur in een theaterstuk over het veenlijk 'Het meisje van Yde', moet je het echte meisje tenminste een keer gezien hebben. Dat gebeurde dit weekend.

Geschreven door Andries Ophof

Het veenlijk ligt al jaren in het Drents Museum in een vitrine. Daar ging de cast dan ook naartoe. Zo'n 2000 jaar geleden is ze vermoord en in het veen bij Yde gegooid, nog maar 16 jaar oud. Veel is er niet over bekend. Alleen dat ze is vermoord en leed aan een rugafwijking. Ze is gevonden door turfstekers op 12 mei 1897.



Première komt er aan

12 mei is ook de datum van de première van het theaterstuk in Yde. Lisanne Dijkstra uit Zwolle speelt de rol van het meisje. "Ik weet hoe ze er uitgezien zou moeten hebben. Ik lijk er wel op. Dat was ook de reden om auditie te doen."



De tekst zit er inmiddels wel in volgens Dijkstra. Nu nog de puntjes op de i zetten voor de première. Naast Lisanne Dijkstra doen ook de bekende acteur Peter Tuinman en toneelgroep Erica uit Yde mee aan de voorstelling. De premièrevoorstelling is inmiddels uitverkocht.



Mysterieus meisje

Veel is er niet meer te zien van wat ooit het meisje moet zijn geweest. Alleen het gezicht en wat resten. Ook het gewaad dat ze droeg is deels door het veen bewaard gebleven. Voor de rest is het meisje van Yde een mysterie dat misschien nooit wordt opgelost. De cast kijkt ernaar en trekt zelf ook die conclusie. Maar juist vanwege deze mystiek is het een mooi stuk geworden.



Voor conservator Wijnand van de Zande van het Drents Museum is het geen probleem dat het theaterstuk misschien niet helemaal de waarheid is, zoals uit wetenschappelijk onderzoek naar voren is gekomen. "We weten allemaal dat het verhaal iets geromantiseerd is. En als het mensen aanzet om naar het echte veenlijk in het museum te komen kijken, dan is dat prima."