Fidom de schlemiel van HZVV: 2-3 verlies tegen Berkum

VOETBAL - HZVV deed vanmiddag slechte zaken in de strijd tegen degradatie uit de hoofdklasse B. Op eigen veld verloor de ploeg van trainer Gert van Duinen met 3-2 van Berkum. Jos Fidom had tien seconden voor het laatste fluitsignaal nog een punt kunnen veiligstellen, maar de ervaren aanvaller miste een strafschop.

HZVV staat nu 12e in de hoofdklasse B, met 25 punten uit 25 duels. Dat is net boven de streep van de nacompetitie, al staat NSC Nijkerk er beter voor (NSC staat op plek 14) met 23 punten uit 22 wedstrijden.De Hoogeveense ploeg startte aardig tegen Berkum, alhoewel optisch want kansen kwamen er niet voor de thuisclub. Berkum, dat loerde op de omschakeling, was een stuk effectiever en kwam zes minuten voor rust op voorsprong door een treffer van Youp Kok. Drie minuten later werd het 0-2. Een gemakkelijk gegeven strafschop werd binnengeschoten door Marc van der Meulen.Het leek een pijnlijk middagje te worden voor HZVV, maar de rood-witten knokten zich na rust volledig terug in de wedstrijd. Door treffers van Marlon Luchtenberg (schuiver van afstand) en een fraaie goal via de onderkant van de lat van invaller Paul Bangura werd het 2-2.HZVV geloofde in meer, maar kwam bedrogen uit. Een eigen goal van Alex Zomer betekende vijf minuten voor tijd een vreselijke domper. Kort daarna moest diezelfde Zomer met rood van het veld na een duw richting een tegenstander (nadat er al was gefloten voor een vrije bal).Toch kwam er nog een unieke kans op de 3-3, maar Fidom zag zijn strafschop gekeerd worden door Berkum-doelman Dominic van Hoof.