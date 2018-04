Deel dit artikel:











Sudosa-Desto dames gemakkelijk langs Dash, Tjoba verliest Sudosa-Desto (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL – In de eerste divisie A hebben de volleybaldames van Sudosa-Desto een eenvoudige overwinning gepakt op Dash. De ploeg uit Assen was met 4-0 te sterk voor de nummer zeven in de stand. De dames van Tjoba gingen tegen Set-Up ’65 met 4-0 onderuit.

Ruime cijfers

Sudosa-Desto maakte al in de eerste set duidelijk dat het met kop en schouders boven de tegenstanders uit stak. De Assenaren pakten de set met 25-14 en lieten Dash geen moment in een overwinning geloven.



De tweede set was de beste voor Dash, maar alsnog wist Sudosa-Desto met 25-20 te winnen. De laatste twee sets gingen allebei met 25-19 naar Sudosa.



Kleine verschillen

Voor Tjoba was Set-Up ’65 met gelijke cijfers te sterk, al waren de verschillen in sets veel kleiner. Tjoba, dat negende staat, speelde tegen de nummer vijf op de ranglijst. De eerste twee sets werden met 25-22 verloren en in de derde set moest Tjoba het in 25-21 afleggen.



De laatste set was de beste voor Tjoba, maar een overwinning of gelijkspel zat er toen al niet meer in. De laatste set ging opnieuw naar Set-Up ’65, maar Tjoba hield het verschil beperkt met 25-23.