Deel dit artikel:











Olhaco knokkend ten onder Olhaco kan degradatie bijna niet meer ontlopen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco kan degradatie uit de topdivisie alleen in theorie nog ontlopen na de 0-3 nederlaag tegen VCV. De Hoogeveners knokten voor ieder punt, maar dat was niet voldoende om de nederlaag te voorkomen.

Geschreven door René Posthuma

De eerste set tegen de gasten uit Veenendaal was, net zoals wel vaker dit seizoen, spannend, maar Olhaco trok aan het kortste eind, 23-25.



Ook in de tweede set gaf de ploeg van trainer Dennis Luider VCV goed partij, maar maakte wel meer foutjes dan in de eerste set. Olhaco verloor de tweede set met 20-25.



In de derde set bleef de thuisploeg knokken voor een beter resultaat en nam het zelfs een 17-12 voorsprong. VCV gaf even gas en kwam al snel weer langszij, 18-18. Deze klap kwam Olhaco niet meer te boven en verloor de derde set met 19-25.



Olhaco komt dit seizoen nog twee keer in actie. Volgende week gaat de ploeg op bezoek bij Hengelo. Een week later komt ZVH in Hoogeveen op bezoek.