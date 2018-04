Deel dit artikel:











Peuter valt in sloot: traumahelikopter vliegt uit Een peuter viel door onbekende oorzaak in de sloot in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Door een nog onbekende oorzaak is een peuter vanmiddag in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde in de wijk Kloosterveen in Assen.

Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de peuter is, is nog niet bekend. Vanwege het incident was er onder meer een traumahelikopter ter plaatse.