Heren Sudosa-Desto met maximale score langs Avior Sudosa Desto (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL – De mannen van Sudosa-Desto hebben zaterdagavond in eigen huis een klinkende zege behaald op tegenstander Avior. De Asser volleyballers versloegen de nummer acht op de ranglijst met 4-0.

Sterk begin

De thuisploeg begon zeer sterk aan de wedstrijd en in de eerste set werden de ambities van Avior met een stand van 25-17 gelijk de kop ingedrukt.



In de tweede set bleven de bezoekers beter in het spoor van Sudosa-Desto, maar opnieuw ging de setwinst met 25-22 naar de mannen in het groen. De derde en vierde set werden allebei met 25-21 gewonnen, wat de eindstand op 4-0 bracht.



Vierde plaats

Door de zege op Avior klimt Sudosa-Desto op naar de vierde plaats in de tussenstand nadat Alterno met een 3-1 zege een puntje toegaf op de Asser club.