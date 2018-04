Deel dit artikel:











Dames E&O verliezen ook derde degradatieduel Dames 1 E&O (foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL – Het damesteam van E&O heeft ook het derde duel in de degradatiegroep tegen SEW uit Nibbixwoud verloren. Ondanks een sterke openingsfase werd de ploeg uit Emmen met 24-37 verslagen.

SEW stond één plaats boven E&O in de degradatiepoule en in de openingsfase van de wedstrijd gingen beide teams gelijk op in de score. Na de 7-7 begon SEW echter langzaam uit te lopen, waarna het de voorsprong ook niet meer uit handen gaf.



In de rust keek E&O al tegen een achterstand van zes punten aan. Na de rust bracht de ploeg dit verschil met twee punten terug en bood E&O opnieuw goed tegenstand. In het laatste kwartier werden de dames alsnog overlopen en liep het verschil snel op. Na een uur spelen won SEW met 24-37 van de thuisploeg, waardoor degradatie voor E&O opnieuw dichterbij komt.