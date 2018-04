Deel dit artikel:











Red Giants verslaan Akrides in eigen huis Red Giants (foto: Archief RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBALL - De Basketball heren van Red Giants uit Meppel hebben in de eigen hal een spannende zege op Akrides behaald. De ploeg van Patrick Koning won met 70-54.

Na het eerste kwart had Red Giants een voorsprong van 16-13 op het scorebord staan en met een ruststand van 38-27 leken de Meppelers een veilige voorsprong te hebben opgebouwd.



In de derde kwart kwamen de bezoekers nog weer wat dichterbij tot 54-48 en ook in de laatste kwart hielden ze de druk erop. Uiteindelijk kon Red Giants toch wat uitlopen en wist het de eindstand op 70-54 te brengen.