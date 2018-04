Deel dit artikel:











Heren E&O 2 kampioen na overwinning op Reehorst Heren E&O 2 kampioen (Foto: Liane Wierenga)

HANDBAL - Het tweede herenteam van E&O is in Ede kampioen geworden. Tegen Reehorst werd met 18-22 gewonnen.

De beloften begonnen nerveus aan de wedstrijd, maar namen, na 2-2 tussenstand, na twintig minuten spelen een 4-6 voorsprong. Halverwege ging het team van trainer Freek Gielen rusten met vier doelpunten voorsprong, 7-11.



Na rust werd het nog even spannend en kwam Reehorst terug tot 11-12. Maar E&O was op tijd weer bij de les en in de slotfase liep de ploeg verder uit om uiteindelijk met ruime cijfers te winnen, 18-22.



Door deze overwinning blijft E&O 2 op de ranglijst Berdos voor en promoveert het team naar de eerste divisie.