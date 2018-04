Teleurstellende racedag Iwema: 3 punten en keelpijn

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft een teleurstellende racedag op het WK IJsspeedway in Heerenveen achter de rug. De rijder sprokkelde in vijf heats drie WK-punten bijeen.

Met veel bravoure kondigde Iwema aan voor een plaats in de halve finale, bij de eerste acht, te gaan. Met laatste plaatsen in de eerste twee heats kon het doel van de Drent snel de prullenbak in.In zijn derde race kwam Iwema, in een sfeervol Thialf, lelijk ten val. Snel na de start stuiterde de motor van de Hooghaler, waarna hij de controle over het stuur verloor en ten val kwam. Daarbij klapte het stuur van Iwema stevig op zijn keel.In de twee slotraces van de Drent werden drie WK-punten behaald. Zo sloot Iwema de racedag af op een tweede plaats in heat 18. Daarmee eindigde Iwema in de kelder op de eerste dag van het vijfde en laatste weekend van het WK IJsspeedway.Na de hoofdfase kwam er weinig geluid uit de pijnlijke keel van Iwema. De Drent bevestigde dat zijn keel tijdens de derde rit een flinke klap te verwerken kreeg. Met een boterhamzakje vol ijsblokjes verdween Iwema achter de schermen.Door zijn drie punten sloot Iwema de dag af op een gedeelde veertiende plaats.De kans dat de keelkwetsuur Iwema morgen, tijdens de slotdag van het WK IJsspeedway, belemmert te starten is klein.Naast de misère van Iwema was er ook feest in Heerenveen en wel voor de Rus Dmitry Koltakov. Hij won niet alleen de finale, maar pakte gaandeweg ook genoeg punten om na de dertiende heat al zeker te zijn van de wereldtitel. Koltakov zet zijn aantal individuele wereldtitels daarmee op drie.