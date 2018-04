Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Twee absolute krakers vandaag in het noordelijk amateurvoetbal: VKW - Dedemsvaart in de 2e klasse L en in 3B speelt Annen op eigen veld tegen ASVB uit Blijham.

Het zijn twee wedstrijden tussen de nummers 1 en 2 in de deze klassen. VKW is koploper in 2L en Dedemsvaart is de naaste belager. Verschil tussen beide ploegen is drie punten, terwijl VKW ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Annen is de koploper in de 3e klasse B, maar heeft slechts 1 punt voorsprong op ASVB dat ook nog eens twee wedstrijden minder heeft gespeeld.In de hoofdklasse A gaat Achilles 1894 op bezoek bij Leonidas, een duel tussen twee subtoppers dus.In de 1e klasse F gaat de strijd om de titel tussen Hoogeveen en Alcides. Beide ploegen moeten tegen laagvliegers. Alcides moet naar Frisia, terwijl Hoogeveen op bezoek gaat bij FC Assen.Hieronder het complete programma van vandaag:Alphense Boys - RKAVVDe Bataven - SilvoldeDHC - Jong Achilles '29Hollandia - MSCLeonidas - Achilles 1894SDO - HeerenveenSJC - PurmersteijnSneek Wit Zwart - RKHVVWVV - BergumFrisia - AlcidesFC Assen - HoogeveenNieuw Buinen - GAVCEmmen - SVBONoordster - GRC GroningenRolder Boys - FVCHoogezand - LSC 1890GOMOS - VMC AmicitiaForward - OereterpStadspark - DTDAsser Boys - St. AnnaparochieGVAV-Rapiditas - MKV'29Roden - PeizeLemelerveld - OlyphiaValthermond - Germanicus 1-0 (zaterdagavond)Emmeloord - HeerdeRaptim - RuinerwoldSC Erica - ZuidwoldeStadskanaal - BeilenVKW - DedemsvaartFriesland - FranekerGroninger Boys - WargaNieuw Roden - TrynwaldenDrachten - HelpmanNicator - BolswardHFC'15 - Geel WitHarlingen - LewenborgSiddeburen - Veendam 1894SVZ - HSCAnnen - ASVBActief - VAKOLEO - FC ZuidlarenWildervank - KwiekZNC - MuntendamEMMS - GietenSVV'04 - CECMusselkanaal - Ter Apel'96Weerdinge - DalfsenTwedo - USVHODO - SleenDalen - OVC'21Oldemarkt - LemmerMildam - Dio OosterwoldeUdiros - JubbegaWijster - RenadoTrinitas - DwingelooGorredijk - Steenwijker BoysHavelte - AkkrumVVK - HarenSurhuisterveen - DonkerbroekTLC - StanfriesHaulerwijk - BakkerveenSVMH - De Wilper BoysBedum - GrunoHeiligerlee - FVVWesterwolde - Pekelder BoysPJC - GieterveenMOVV - AlteveerHarkstede - EngelbertSPW - BATOSellingen - BellingwoldeZwartemeerse Boys - TitanWKE'16 - DVC'59Weiteveense Boys - Valther BoysEHS'85 - BargeresSchoonebeek - HOCWitteveense Boys'87 - ProtosDSC'65 - SweelSteenwijk - BEWVENO - WackerSteenwijkerwold - RuinenOld Forward - OldeholtpadeDe Blesse - RKOBalkbrug - KraggenburgPesse - Oranje ZwartScheerwolde - GiethoornUffelte - DOS'63Kuinre - Ulu SporIjhorst - DVSVVilsteren - WapserveenWillemsoord - BlankenhamZandhuizen - Sport VereentHHCombi - ODVHoutigehage - Sportclub MakkingaOosterstreek - HoogersmildeFochteloo - VWCGroen Geel - WarffumYde de Punt - FroomboschEext - KloosterburenZevenhuizen - TynaarloEenrum - WoltersumDrieborg - NieuweschansTHOS - BareveldDWZ - FramsumOldambster Boys - BNCWEO - VeelerveenWedde - MeedenBuinen - BuinerveenEEC - GasselternijveenVIOS (O) - RoswinkelGKC - JVVSVBC - De Treffer'16KSC - Zandpol