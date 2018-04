Deel dit artikel:











Snelheidsduivels voorlopig niet meer op de motor De twee moesten hun rijbewijs inleveren (foto: archief RTV Drenthe)

RUINEN - Twee motorrijders hadden gisteren vermoedelijk het voorjaar in de kop, waardoor ze de gashendel flink ver opentrokken. Het kostte de twee hun rijbewijs.

Een 55-jarige man uit de gemeente De Wolden werd op de Gijsselterweg bij Ruinen betrapt met een snelheid van 157 kilometer per uur, terwijl 80 daar de maximum snelheid is.



Op de N379 in Zuidoost-Drenthe reed een motorrijder van 44 jaar uit de gemeente Borger-Odoorn nóg wat harder. De politie snapte hem, terwijl hij 172 kilometer per uur reed op de 80-kilometerweg.