Toestand peuter die in sloot viel nog onbekend Het ongeluk gebeurde in de wijk Kloosterveen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Het is nog onbekend hoe het gaat met de peuter die gisteren in Assen in het water is gevallen.





Een woordvoerder van de politie spreekt van een tragisch ongeval, maar is verder heel terughoudend met het geven van informatie. Het jongetje van 1 jaar oud belandde gistermiddag op een onbewaakt moment in een sloot in de wijk Kloosterveen. Het kind is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Ook de traumahelikopter rukte uit.Een woordvoerder van de politie spreekt van een tragisch ongeval, maar is verder heel terughoudend met het geven van informatie.