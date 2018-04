Deel dit artikel:











Valthermond in pover duel langs tandeloos Germanicus Valthermond viert de 1-0 tegen Germanicus

VOETBAL - Na zes duels zonder zege boekte Valthermond weer een overwinning. Op eigen veld werd Germanicus met 1-0 verslagen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Matchwinner werd Jens Bulle, die in de vierde minuut door de Germanicus-defensie slalomde en beheerst raak schoot.



Door de zege tankt Valthermond, de winnaar van de 1e periode, weer wat vertrouwen richting de nacompetitie. De rol van Germanicus lijkt te zijn uitgespeeld, al zijn er natuurlijk nog wel 9 wedstrijden te spelen voor de formatie uit Coevorden.



'We missen power in de voorhoede'

Toch beseft ook trainer Eric Prins dat het een lastig verhaal wordt. "Natuurlijk gaan we elke week voor de volle winst en als we alles winnen hebben we vast een periodetitel. Maar was het maar zo makkelijk. Nee, we moeten beseffen dat we een heel jong team hebben dat vooral ervaring en power mist in de voorhoede. Dat is geen schande, dat is iets wat in principe alleen maar beter kan worden."



'We hebben gelukkig mentaliteit getoond'

Jens Bulle, de matchwinner van Valthermond, was blij met de punten maar niet echt met het spel. "Maar na zes weken zonder zege is dit toch wel erg lekker. We hebben de hoop op de titel nog niet opgegeven, maar in principe willen we ons in vorm spelen voor de nacompetitie en via dat toetje promoveren. De kwaliteit is er en vandaag hebben we gelukkig ook mentaliteit getoond en dat miste de laatste periode wel eens."