Weekend met warmterecords in Drenthe Genieten van de zon kan dit weekend uitstekend (foto: ANP/Robin Utrecht)

EELDE - In Drenthe werd gisteren een warmterecord gebroken en RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verwacht voor vandaag hetzelfde.

In Eelde werd gisteren een temperatuur van 21,2 graden gemeten. Daarmee is het record van 1969 gebroken.



Vandaag verwacht Van der Zwaag dat de temperatuur oploopt naar 22 tot 23 graden. Zo warm is het nog nooit geweest op 8 april.