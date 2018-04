Deel dit artikel:











Inwoonster Roden in Münster: Je schrikt je kapot Hulpdiensten bij het terras waar een busje op mensen inreed (foto: ANP/ Eric Brinkhorst)

MÜNSTER - Opeens vlogen er allemaal helikopters over en scheurden ambulances en politieauto's voorbij. José Schoot-Uiterkamp uit Roden was met een vriendin en twee dochters aan het winkelen in Münster toen elders in de stad een bestelbus op inreed op een vol terras.





Onzekerheid

Van het incident zelf heeft Schoot-Uiterkamp niks gezien, maar toen ze de helikopters en hulpdiensten op straat zag, vroeg ze een agent wat er aan de hand was. "Die zei: 'Jullie moeten weg'." De binnenstad van Münster werd vervolgens afgesloten.



Anderhalf uur lang zaten de vrouwen en hun 13-jarige dochters in onzekerheid. Schoot-Uiterkamp: "Je denkt: wat gaat er nog meer gebeuren? Pas toen we contact kregen met het thuisfront, begrepen we wat er was gebeurd."



De vriendinnen en dochters gaan vandaag weer naar huis. "Je schrikt je kapot", vertelt de Rodense tegen RTV Noord. Bij het incident in de Duitse stad over de grens bij Enschede kwamen twee mensen om het leven en vielen zo'n dertig gewonden, onder wie twee Nederlanders. De dader pleegde daarna zelfmoord.