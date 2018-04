Deel dit artikel:











Eindsignaal klinkt na 50 jaar voor scheidsrechter Suichies Emmie Suichies (foto: RTV Drenthe)

ROLDE - Emmie Suichies floot vandaag voor de laatste keer een wedstrijd. Al vijftig jaar lang is Suichies in de weekenden op de handbalvelden te vinden, maar de 80-jarige scheidsrechter hangt de fluit aan de wilgen.

Geschreven door Steven Ophoff

Emmie Suichies heeft een grote passie voor de sport en bekleedde binnen het Nederlands Handbal Verbond.



De laatste wedstrijd is tussen Unitas en HVC zit de sleet er nog niet op bij de 80-jarige leidsman. Bij een stand van 25-25 stuurt hij in de laatste minuut nog een speelster buiten de lijnen. De slotfase is hectisch met meerdere malen appél voor een overtreding en een strafbal waardoor de thuisclub de punten in eigen huis kan houden.



Na het laatste fluitsignaal is het nog niet helemaal over voor de scheidsrechter. Hij wordt ook nog gehuldigd door de familie en het NHV.