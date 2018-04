Deel dit artikel:











Arrestatieteam haalt man met wapen uit vakantiehuisje De politie ontdekte het wapen na een tip (foto: Pixabay)

NIEUWEDIEP - In een vakantiehuisje in Nieuwediep is een man met een vuurwapen opgepakt. De politie zette vrijdagavond een arrestatieteam in om de 35-jarige man uit het huisje te halen.

De man verbleef tijdelijk op het park. Vrijdag overdag kreeg de politie een tip dat hij een gebruiksklaar wapen zou hebben.



Na de arrestatie van de man vond de politie daadwerkelijk een vuurwapen en hard- en softdrugs in de vakantiewoning. Ook vonden agenten een groot geldbedrag.



Hoeveel geld en drugs in de woning lagen, wil de politie vanwege het nog lopende onderzoek niet zeggen.