Voorzitter Sporting Lissabon heft schorsing Dost en ploeggenoten op

VOETBAL - De voorzitter van Sporting Lissabon, Bruno de Carvalho, heeft zijn beoogde schorsing van negentien spelers waaronder Bas Dost opgeheven. Dat heeft de trainer van de club, Jorge Jesus, vandaag in een persconferentie bekend gemaakt.

De Carvalho trad streng op tegen zijn spelers na de 2-0 nederlaag in de Europa League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij had vooral kritiek op de instelling van de spelers.



In de persconferentie voorafgaand aan de komende competitiewedstrijd tegen Paços de Ferreira gaf de trainer Jorge Jesus aan dat na overleg met de voorzitter en de staf geen enkele speler geschorst zal worden en dat iedereen beschikbaar is om te spelen.