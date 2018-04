Deel dit artikel:











Achilles 1894 maakt reuzenstap na winst bij Leonidas achilles1894

VOETBAL – In de uitwedstrijd tegen Leonidas in Rotterdam heeft Achilles 1894 een belangrijke overwinning behaald. Tegen de nummer twee op de ranglijst wonnen de Assenaren met ruime cijfers. Na een sterke slotfase werd het 2-6 voor Achilles.

Leonidas was in het eerste kwartier de bovenliggende partij en opende de score door een goal van Oussama Yekhlef. Nog geen twee minuten later maakte Stijn Bosma echter al de gelijkmaker en na een half uur zette Wouter van der Molen de ploeg uit Assen op voorsprong.



Sterke slotfase

Na de rust maakte Ids Hannema de 1-3 voor Achilles en ondanks dat Leonidas nog wel terug kwam tot 2-3 moesten de Rotterdammers in de slotfase nog veel terrein toegeven. Binnen tien minuten vielen aan de kant van de thuisploeg nog drie doelpunten. Een kwam op naam van Jean Pierre N’Gouan en twee op naam van Stan Haanstra.



Tweede plaats

In de competitie doet Achilles door de ruime zege zeer goede zaken. Ze passeren Leonidas, dat slechts twee punten voorsprong had, maar ook Alphense Boys dat 0-0 gelijk speelde tegen RKAVV en Hollandia dat thuis tegen MSC met 3-4 onderuit ging. Hierdoor neemt Achilles de tweede plaats in de Hoofdklasse A in handen.