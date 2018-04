'Koning Kjeld' na huldiging: Ik vond het hartverwarmend

EMMEN - "Ik vond het hartverwarmend", zegt Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis stralend nadat hij door een enthousiaste menigte is toegejuicht tijdens zijn huldiging op het Raadhuisplein in Emmen.

"Zo zie je maar hoeveel mensen er mee hebben geleefd tijdens de winter. En dan zo, letterlijk, in het zonnetje worden gezet, ja, dat doet me echt wel wat", aldus 'Koning Kjeld', die door de burgemeester tot ereburger van Emmen werd benoemd.Nuis heeft een drukke periode achter de rug. Nadat hij alles had gegeven tijdens de Winterspelen, kon hij meteen door naar China voor de WK sprint. Toch is hij niet volledig uitgeblust. "Soms was de batterij wel wat op, maar tegelijk heb ik er ook heel veel energie van gekregen. Hierdoor heb ik het tot het einde volgehouden", zegt Nuis, die, nadat hij vandaag heeft meegelopen met de 4 mijl in Emmen, van een welverdiende vakantie gaat genieten.Door zijn prestaties is zijn leven niet helemaal meer hetzelfde, geeft hij toe. "Kijk maar naar buiten", doelt hij op de vele mensen die op de huldiging afkwamen. "Maar ik ben ik ben nog steeds mezelf hoor."Op zijn sportieve motivatie heeft zijn succes evenmin invloed. "Ik ga sowieso door tot de Winterspelen in Peking. Geen twijfel mogelijk", verzekert hij. "Ik vind het nog steeds erg leuk, ik merk dat ik elk jaar beter word en ik ben Olympisch kampioen. Een reden om te stoppen heb ik dus niet."