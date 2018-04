Deel dit artikel:











Twee WK punten voor Iwema op laatste dag vol pech Jasper Iwema

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema heeft in de afsluitende finale van het WK IJsspeedway in Heerenveen twee punten behaald na een dag vol pech. De coureur uit Hooghalen kende opnieuw veel mechanische problemen en had ook nog last van zijn valpartij een dag eerder.

In de eerste drie heats van de laatste WK dag in Thialf had Iwema tot drie keer toe problemen met zijn aandrijfriem, waardoor hij geen enkele keer aan de finish wist te komen. Iwema had ook nog veel last van zijn keel, die hij blesseerde bij een valpartij op zaterdag. Praten ging niet, en ademhalen ging erg moeilijk.



De mechanische problemen waren zo groot dat hij de races ook niet op zijn eigen machine kon afmaken. Hij kreeg voor de voorlaatste heat de beschikking over de motor van Jimmy Tuinstra.



Hierop wist de Drent een WK punt te scoren door te profiteren van de valpartij van Johann Weber. In de laatste heat wist hij op eigen kracht Jimmy Olsen achter zich te houden voor zijn tweede WK punt.