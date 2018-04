Deel dit artikel:











Compleet Drents podium in Hel van Groesbeek Podium Hel van Groesbeek:Tim Smeenge, Gert-Jan Bosman en Thom Bonder (foto: Marjolein Leemhuis)

MOUNTAINBIKEN - Een compleet Drents podium in de mountainbikewedstrijd Hel van Groesbeek. De overwinning ging na dik honderd kilometer naar wegrenner en veldrijder Gert-Jan Bosman. De geboren Emmenaar kwam solo over de streep.

Geschreven door Karin Mulder

Tim Smeege uit Zeegse, de sterkste man in de wedstrijd, kon het in de finale net niet waarmaken. Hij werd op enkele seconden tweede. De derde plaats was voor Thom Bonder uit Assen.



Wedstrijdverloop

De wedstrijd ging over drie grote omlopen van 35 kilometer. Al in de eerste ronde werd het tempo meteen flink opgevoerd en ontstond een kopgroep van zeven mannen. Maar op het snelle parcours rond Groesbeek werd het een afvalrace. In de laatste ronde bleven er nog maar vier mannen over. Naast Bosman, Smeenge en Bonder was ook Bas Peters daarbij. Peters won afgelopen winter voor de tweede keer op rij de Drenthe 200. Een ultramarathon met start en finish in Roden.



Anderhalve kilometer voor de streep voerde Gert-Jan Bosman het tempo op. Hij trok de kopgroep uit elkaar en reed solo naar de streep.