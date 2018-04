MSC in spannend duel voorbij aan Hollandia

VOETBAL – In de hoofdklasse A heeft MSC een belangrijke zege behaald in de strijd om klassebehoud. De Meppelers wonnen knap met 3-4 bij het hooggeklasseerde Hollandia.

Achilles 1894 maakt reuzenstap na winst in Rotterdam

VKW maakt gehakt van concurrent Dedemsvaart: 6-0

Door de zege heeft MSC 32 punten uit 22 duels, wat goed is voor de 10e plek. Het gat naar de gevarenzone is nu opgelopen naar zes punten, terwijl de ploeg van Berry Zandink ook nog eens drie duels minder heeft gespeeld dan de eerste ploeg onder de streep, RKHVV.Hollandia leek in de beginfase op weg naar een eenvoudige overwinning nadat de thuisploeg binnen het half uur al op 2-0 voorsprong stond. Via Stephan Besuijen kwam de ploeg uit Meppel terug in de wedstrijd en Milan van der Weide zorgde voor rust nog voor de gelijkmaker.Justin Benjamins nam MSC in de tweede helft bij de hand. Hij scoorde in de 63e en 66e minuut de 2-3 en 2-4. De buit leek binnen voor de Meppelers, maar dat veranderde toen Mehran Ali Pour Asli een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg. Hollandia scoorde nog wel de 3-4, maar vooral dankzij uitstekend keeperswerk van Robin Kist gingen de punten mee naar Drenthe.