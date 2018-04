Deel dit artikel:











VKW maakt gehakt van concurrent Dedemsvaart: 6-0 De drie doelpuntenmakers bij elkaar: Frits Nijstad rechts, Frank Giesselbach (14) en Anjo Willems

VOETBAL - In de 2e klasse L heeft VKW een concurrent in de strijd om de titel geëlimineerd. Op eigen veld maakte de ploeg van trainer Jan Wielink korte metten met Dedemsvaart, de nummer 2 in de stand: 6-0.





Uitstekende start

VKW startte ijzersterk tegen Dedemsvaart, waar eerder dit seizoen nog van werd verloren met 5-3. Binnen twintig minuten had de thuisclub al drie keer gescoord. Anjo Willems, Frank Giesselbach en Frits Nijstad waren de makers, al had Nijstad er zeker drie kunnen maken in die beginfase.



Lang wachten

Het publiek moest lang wachten op een vierde treffer. Die kwam pas 18 minuten na rust, opnieuw via Nijstad. Ook na rust bleef VKW, dat alle ruimte keeg van Dedemsvaart, grossieren in het missen van kansen. Toch werd er in de absolute slotfase nog twee keer gescoord. Nijstad maakte zijn derde en Anjo Willems maakte het halve dozijn vol met zijn 21e treffer van het seizoen.



