Titelkandidaten laten geen steken vallen in 1e klasse F

VOETBAL - In de 1e klasse F hebben titelkandidaten Alcides en Hoogeveen geen fouten gemaakt. De club uit Meppel won de uitwedstrijd tegen Frisia met 1-5 nadat het terug kwam van een achterstand. Naaste concurrent Hoogeveen hield aansluiting door een 0-3 zege bij hekkensluiter FC Assen.

De derby vv Emmen - SVBO eindigde in een 2-1 zege voor de thuisclub.Alcides behoudt door de zege de koppositie in de 1e klasse F, met 49 punten terwijl Hoogeveen met 44 punten tweede staat al hebben de Hoogeveners wel 2 duels minder gespeeld. Aankomende donderdag speelt Hoogeveen de inhaalwedstrijd tegen Bergum en dan drie dagen later de topper Alcides - Hoogeveen op het programma.Emmen handhaaft zich op plaats vier en SVBO blijft vijfde. Rolder Boys en Nieuw Buinen blijven respectievelijk staan op de elfde en twaalfde plaats. Die posities betekenen aan het einde van het seizoen nacompetitievoetbal.Alcides speelde op het veld van Frisia geen sterke openingsfase en dus kwam de club uit Meppel op een 1-0 achterstand. Vlak voor rust wist Martin van ’t Ende de gelijkmaker te scoren, maar het was pas in de tweede helft dat de titelkandidaat zijn kwaliteiten liet zien.Jermain Wobbes stond koud in het veld toen hij Alcides op voorsprong schoot. Van ’t Ende breidde de voorsprong verder uit naar 1-3 en vervolgens nam Wobbes ook de 1-4 voor zijn rekening. In de slotfase maakte Van ’t Ende zijn hattrick compleet waarmee hij de eindstand op 1-5 bracht.De nummer twee in de stand, VV Hoogeveen, hield de aansluiting door hekkensluiter FC Assen met 0-3 te verslaan. Nick Dekker zette zijn ploeg al vóór rust op voorsprong en de Hoogeveners gaven dat niet meer uit handen. In de tweede helft waren er ook nog treffers voor Julian Mol en Levon van Dijk, waarmee de overwinning bezegeld werd.vv Emmen deed goede zaken door directe concurrent SVBO op eigen veld te verslaan met 2-1. Jordi Gierveld opende na een half uur in de Emmer derby de score voor de thuisploeg en Patrick Eberhard scoorde de 2-0. SVBO kwam na 60 minuten wel terug in de wedstrijd door een treffer van Dylan Wessels, maar de winst ging toch naar Emmen.Onderin de ranglijst speelde Rolder Boys tegen het hoger geklasseerde FVC. Op eigen veld werd na een zwaarbevochten duel verloren met 0-1. Ook Nieuw Buinen stond tegenover een hoger geplaatste tegenstander in GAVC en ook de ploeg van trainer Herman Scherpen ging met 1-0 onderuit.