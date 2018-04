Annen raakt achterop in strijd om kampioenschap

VOETBAL - Koploper Annen heeft op eigen veld het topduel in de 3e klasse B tegen ASVB met 0-1 verloren. Het beslissende doelpunt viel na negen minuten in de tweede helft en werd vanuit de counter gescoord door rechter verdediger Tim Renken.

Het zat de thuisclub niet mee. Twee afgekeurde goals en twee kopballen tegen de lat voorkwamen dat Annen de punten in eigen huiis kon houden. Het onderlinge verschil bedraagt nu acht verliespunten in het voordeel van de ploeg uit Blijham.Vanaf het begin probeerde de thuisclub veel druk te zetten op de verdediging van de gasten. Echte uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Alleen Dolf Nijborg wist het net te vinden, maar zijn goal werd vanwege buitenspel afgekeurd.ASVB kwam in de eerste helft sporadisch in de buurt van het doel van Annen. Een voorzet van Bruce Tunjanun werd bij de tweede paal gemist door zowel Tim Renken als Michael Sypré. En afstandschoten van Sypré en Tunjanun werden goed verwerkt door keeper Hans de Wals. Op slag van rust had Dolf Nijborg Annen op voorsprong kunnen brengen, maar zijn kopbal ketste tegen de lat het veld weer in.Datzelfde herhaalde zich kort na de rust. Uit een voorzet van Dante Ploeg kwam de bal via centrale verdediger Stephan Eikenhorst bij Dolf Nijborg, maar diens inzet raakte opnieuw het aluminium. Even later kreeg de thuisclub de deksel op de neus. Een goed uitgevoerde counter leverde ASVB een doelunt op door Tim Renken. Zijn inzet werd in eerste instantie nog gekeerd door keeper Hans de Wals, maar in de rebound was het wel raak (0-1). Annen probeerde het daarna nog wel maar verder dan een afgekeurde goal van Leon Tiersma wegens buitenspel kwam de ploeg van trainer Jappie Tiersma niet. ASVB was nog het dichst bij een (tweede) treffer, maar de inzet van Tim Renken werd onderschept door keeper Hans de Wals.Door deze nederlaag is Annen de koppositie in de 3e klasse B kwijtgeraakt aan ASVB. De ploeg uit Blijham heet nu twee punten meer dan Annen en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.Lees ook: