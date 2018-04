Olympisch kampioen feliciteert Jari Groenhart met Nederlands record

ZWEMMEN - Jari Groenhart uit Assen heeft tijdens de Swim Cup in Den Haag twee limieten voor het Europees Jeugd Kampioenschap gezwommen.

Vanmiddag zwom hij op de 200 meter rugslag exact de vereiste tijd van 2.02.96. Gisteren zwom hij op de 400 meter wisselslag al een nieuw Nederlands record voor achttienjarigen van 4.27.73. Daarmee zwom hij het oude record van Olympisch Kampioen open water op de tien kilometer van Maarten van der Weijden uit de boeken. Dat record stond al sinds het Europees Jeugd Kampioenschap van 1999 in Moskou. Van der Weijden feliciteerde de Assenaar met zijn prestatie.Vorige maand zwom Groenhart in Edinburgh al een EJK-limiet op de 200 meter wisselslag. Ook Yuri Dijkstra uit Eelderwolde had zich op de 50 en 100 meter schoolslag al geplaatst voor het EJK. Het toernooi is in juli in Helsinki.