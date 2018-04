Deel dit artikel:











Zonnige 4 Mijl van Emmen 'een groot succes' Toeschouwers moedigen de deelnemers aan (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Mooi weer, enthousiaste deelnemers én toeschouwers en geen noemenswaardige calamiteiten. De 4 Mijl van Emmen van vandaag mag gerust een succes worden genoemd, zegt Dennis Blaak van de organisatie.

"Het Raadhuisplein stond bomvol", zegt Blaak enthousiast. "En ook op andere plekken waren veel mensen. De huldiging van Nuis droeg daar natuurlijk ook aan bij."



Groeiend evenement

Naast het aantal toeschouwers had de organisatie ook geen klagen over het animo van deelnemers. "Er waren dit jaar 4230 inschrijvingen. Vorig jaar waren dat er 3950, en in 2016, toen de eerste editie plaatsvond, 2500. Het evenement wordt steeds groter."



Nadat de laatste deelnemer over de streep komt, is de dag allerminst voorbij. Verschillende muzikanten vermaken de aanwezigen met feestelijke nummers en de mensen genieten verder van het fijne weer. "Na inspanning komt ontspanning", zegt Blaak. "Ik hoorde dat er al reservestoelen op het terras werden gezet. Een heerlijke dag in Emmen."



De winnaars

Bij de mannen was Alwin Heyting dit jaar de snelste en bij de vrouwen werd Eline Glas nummer één, die daarmee haar titel prolongeerde. Beide deelnemers komen uit Erm.