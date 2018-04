Deel dit artikel:











Kjeld Nuis ondanks Olympisch succes nog altijd zonder ploeg Kjeld Nuis met gedeputeerde Sport Henk Jumelet (foto: Andries Ophof)

SCHAATSEN - Ondanks z'n twee gouden Olympische medailles op de Winterspelen van PyeongChang heeft Kjeld Nuis uit Emmen nog geen contract voor het komende schaatsseizoen.

Geschreven door Karin Mulder

Acht jaar lang werkte hij samen met trainer Jac Orie. De laatste jaren deden ze dat bij Team LottoNL-Jumbo. Volgend seizoen wordt Jumbo de hoofdsponsor van deze ploeg. Maar wat Nuis betreft is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij blijft.



"Dat is lastig te zeggen. Ik heb supergoede mensen om me heen. Aan de andere kant wil ook iedereen dat ik bij hen kom schaatsen en is er veel aandacht. Ik moet het gewoon allemaal op een rijtje zetten. En bovenaan staat voor mij dat ik gewoon met de beste mensen wil werken om de komende vier jaar te vlammen", laat Nuis weten. Maar vooralsnog is het vrij stil vanuit de hoek van supermarktketen Jumbo.



Nuis wil in ieder geval nog door tot de Spelen van Peking in 2022. Gisteren werd hij onder grote belangstelling in Emmen gehuldigd.