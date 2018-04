Drie 'toppers' in Onze Club

VOETBAL - In Onze Club drie topduels in het noordelijke amateurvoetbal. In de zaterdag 5e klasse A, de zondag 2e klasse L en 3e klasse B speelden de nummers 1 tegen 2. Directe confrontaties dus om de koppositie.

De uitzending van Onze Club

In de zondag 2e klasse L ontving koploper VKW nummer 2 Dedemsvaart, in de zondag 3e klasse B kreeg nummer 1 - Annen - bezoek van achtervolger ASVB en MSC zaterdag (de nummer 2 in de 5e klasse A) ging op bezoek bij koploper SWZ Sneek.Ook in Onze Club beelden van HZVV - Berkum (hoofdklasse zaterdag) en Valthermond ontving Germanicus in de zondag 2e klasse L.Natuurlijk wordt het programma afgesloten met een wedstrijd in de Onze Club Junior Cup. Vandaag de beslissing in poule B. WNBC'08 speelt tegen CEC.