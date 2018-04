Deel dit artikel:











Vrachtwagen kantelt en verliest autobanden Vrachtwagen verliest autobanden (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK – Op de A28 bij De Wijk is maandagochtend een vrachtwagen met autobanden gekanteld.

De vrachtwagen kwam op de kant terecht in de berm. Over de oorzaak is niets bekend.