4 Mijl van Emmen trekt 10.000 toeschouwers

EMMEN - De 4 Mijl van Emmen profiteerde gisteren goed mee van de huldiging van schaatser Kjeld Nuis.

Volgens organisator Richard Klein waren er zo'n 10.000 toeschouwers op het evenement afgekomen. Dat is zo'n tien procent meer dan de vorige keer.Aan de start van de hardloopwedstrijd over vier Engelse mijl verschenen ongeveer 4.000 mensen.Echte records zitten er tijdens de 4 Mijl van Emmen niet in. "Het parcours is zwaar doordat het over de Hondsrug gaat. Bovendien was het warm. Dan zit een persoonlijk record er niet in", aldus Klein. Of er door het weer ook meer uitvallers waren dan voorgaande jaren, moet nog blijken. Die cijfers worden later in de week bekend.Met de 4 Mijl van Emmen is dit jaar meer dan 8.000 euro opgehaald voor het goede doel. "Het goeie doel is A21, dat is een organisatie die zich inzet voor het afschaffen van de moderne slavernij in de 21e eeuw. Per deelnemer gaat er twee euro naar A21."