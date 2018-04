Man (74) stapt met drank op achter het stuur en is rijbewijs kwijt

GASSELTE - Een 74-jarige man uit Gasselte moest gisteren zijn rijbewijs inleveren.

Politieagenten controleerden hem en daarbij bleek dat de man veel te veel had gedronken. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.In 2e Exloërmond plukten agenten een 22-jarige motorrijder gisteren van de weg. De man uit de gemeente Borger-Odoorn reed 140 kilometer per uur over een weg waar 80 is toegestaan. Ook hij is zijn rijbewijs kwijt.