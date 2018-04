Deel dit artikel:











't Kun minder; de Drentse taal leeft nog volop Meer Drenten kunnen ook daadwerkelijk Drents verstaan (foto: Huus van de Taol)

ASSEN - Het aantal mensen dat Drents kan spreken of verstaan is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Staat van het Drents en bekendheid Huus van de Taol'. Dit onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd onder bijna 1.200 inwoners van onze provincie van 20 jaar en ouder. In 2007 werd een soortgelijk onderzoek gehouden.



'Goed te verstaan'

Een ruime meerderheid van de ondervraagden geeft aan het Drents goed te kunnen verstaan. Het gaat om 77 procent, tegenover 74 procent in 2007. Het aantal mensen dat het Drents ook goed spreekt is beduidend lager: 42 procent. In 2007 was dat veertig procent. Jongeren blijken het spreken van het Drents moeilijker te vinden dan ouderen. Een klein deel van de ondervraagden geeft aan het Drents helemaal niet te kunnen spreken of verstaan.



Het lezen en schrijven van het Drents wordt als moeilijker ervaren. Toch geeft nog veertig procent aan Drentse teksten goed te kunnen begrijpen. In 2007 was dat 31 procent. Goed Drents schrijven kan slechts zeven procent, tegenover zes procent in 2007.



"Waardevolle taal"

De onderzoekers stellen dat de cijfers duidelijk laten zien dat het Drents als een waardevolle taal wordt gezien waarop men in het algemeen trots is. Ook vindt men het bij de cultuur van Drenthe horen. "Drents past zeker nog in deze tijd, klinkt niet slordig en moet zeker niet verloren gaan. Ook vindt het merendeel van de respondenten het fijn als Drents gesproken wordt, dat het Drents even mooi klinkt als standaard Nederlands en dat jonge mensen zich moeten inzetten voor het behoud van het Drents," aldus de onderzoekers in hun rapport.



Huus van de Taol

In het onderzoek is ook de rol van streektaalorganisatie Huus van de Taol meegenomen. Van de ondervraagden geeft 67 procent aan de organisatie te kennen. Ruim tien procent heeft er nog nooit van gehoord. De streektaalorganisatie blijkt vooral bekend door radio- en tv-uitzendingen van RTV Drenthe en artikelen in dagbladen.



Voorman Jan Germs van Het Huus van de Taol noemt de uitkomsten van het onderzoek "onverwacht positief". Hij is vooral blij dat het aantal mensen dat Drents spreekt niet is verminderd. Volgens Germs hebben veel inwoners van onze provincie juist de indruk dat het Drents steeds minder leeft.