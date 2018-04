Deel dit artikel:











Politie Noord-Nederland gebruikte vorig jaar vaker geweld Agenten houden een verdachte onder schot (foto: Politie Noord-Nederland)

ASSEN - De politie in Noord-Nederland heeft het afgelopen jaar meer geweld gebruikt in haar werk dan in 2016. Landelijk gezien maakte de politie juist minder gebruik van geweld.





Een á twee keer per dag

"Als je bedenkt dat politieagenten in het Noorden vorig jaar een á twee keer per dag met geweld werden geconfronteerd, dan durf ik te stellen dat zij beheerst omgaan met geweld", zegt districtschef Monique Pennings. "Vooral omdat vaak het geweld van onze kant een reactie is geweest op het verzet van verdachten tijdens aanhoudingen, geëscaleerde situaties en incidenten met openbare orde problemen."



Volgens Pennings proberen politiemensen zo weinig mogelijk geweld te gebruiken. Liever proberen zij escalatie te voorkomen. "Het belangrijkste wapen van agenten is nog altijd de mond."



Wat is politiegeweld?

