Stelling: Ik let op hoeveel suiker ik eet

ASSEN - We eten veel meer suiker dan we zelf denken. Ongeveer 95 procent schat de eigen suikerinname aanzienlijk te laag in: tien suikerklontjes in plaats van de dertig suikerklontjes per dag die we gemiddeld daadwerkelijk binnenkrijgen.

En dat is alarmerend, vindt het Diabetesfonds. "Het is niet gek dat consumenten denken dat ze drie keer minder suiker binnen krijgen, want er zitten onnodig veel suikers in producten waarvan men het niet zou verwachten. Zoals in ontbijtgranen, zuiveldranken, sauzen, dressings en tussendoortjes", aldus de directeur van het Diabetesfonds. Meer dan 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en dat aantal loopt nog op.Het fonds komt vandaag met een Suiker Terugroepactie : mensen kunnen op Facebook producten aanmelden waar te veel suiker in zit.Let u een beetje op uw suikerinname? Of eet u er rustig op los, ongeacht de hoeveelheid suiker?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Afgelopen vrijdag vroegen we u of u vindt dat rookhokken niet alleen in de horeca, maar overal verboden moeten worden. Een minderheid van 39 procent van de stemmers was het met die stelling eens. Er stemden 2.148 mensen.