Nieuw-Schoonebeek krijgt Pastoor Janning Museum Het centrum van Nieuw-Schoonebeek (foto: Google Streetview)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Kerkelijke kunst en de Nederlands-Duitse streekgeschiedenis staan centraal in het dit najaar te openen Pastoor Janning Museum in Nieuw-Schoonebeek.

Het museum is genoemd naar de in 1980 overleden priester en oud-dorpsbewoner Hein Janning. Nu staat het nog in het Friese Workum, maar het museum moet daar weg.



Een werkgroep van de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek en leden van de Pastoor Janning Stichting werkten bijna een jaar aan de plannen en de financiering om het museum naar Nieuw-Schoonebeek te kunnen halen. Naar verwachting is alles dit najaar rond.



Waar het museum precies komt, blijft nog even gissen. "We moeten nog een paar puntjes op de i zetten en de locatie is daar één van", zegt André Lambers van de historische vereniging in Nieuw-Schoonebeek.



Leven in het veen

Het Pastoor Janning Museum wordt een kerkelijk én een streekmuseum. "Je ziet de schilderijencollectie van de pastoor en andere zaken met een religieuze achtergrond. Maar we zetten deze vooral in om te vertellen over de vorming en het leven in het veengebied. Van Coevorden en omgeving naar Nieuw-Schoonebeek, Emmer-Compascuum en Duitsland", aldus Lambers.



Door middel van verhalen in beeld en geluid krijgt de bezoeker een idee van het voormalige leven in het Drentse en Duitse veengebied. Lambers hoopt in het eerste jaar duizend bezoekers te trekken.