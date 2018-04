Don Diablo: Raar dat ik niet wekelijks word overladen met prijzen

COEVORDEN - Hij is een van de meest beluisterde artiesten van Nederland, maar prijzen krijgt hij maar weinig. En dat vindt Don Diablo uit Coevorden eigenlijk maar vreemd.

"Ik word niet elke week overladen met prijzen in Nederland. En dat is raar, want ik sta toch in de top 300 van meest beluisterde artiesten wereldwijd op Spotify, wat niet veel Nederlandse artiesten me na kunnen zeggen", zegt Don Diablo in Playboy "Ik weet niet hoe het komt dat ik hier blijkbaar niet zo opval. Volgens mij moet je zes miljoen streams hebben, wil je een platina plaat krijgen. Ik heb op sommige platen vijftig miljoen streams, alleen hebben die streams niet allemaal plaatsgevonden in Nederland, waardoor ik hier geen gouden of platina plaat haal. Daardoor krijg je ook net niet die Popprijs, net niet die Edison, net niet de erkenning die andere artiesten hier wel krijgen", aldus Pepijn Schipper, in de muziekwereld beter bekend als Don Diablo.Schipper zegt zich er verder niet meer druk om te maken dat de muziekprijzen achterblijven. Hij voelt ook erkenning voor zijn werk, doordat hij volle zalen trekt tijdens grote concerten in wereldsteden als Los Angeles en New York.