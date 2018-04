Video: padden in een emmertje

Deze week is er geen cameraval. Die was namelijk niet nodig om deze padden op film vast te leggen.

In een emmer piepen ze er driftig op los, klaar om aan de paring te beginnen. Dat lijkt zielig, zo op een kluitje, maar het is juist bedoeld om ze te helpen overleven.Boswachter Daan Vreugdenhil vertelt dat de padden veilig de weg over worden gebracht, zodat ze niet door auto's worden overreden tijdens hun trek. Die trek begint in het voorjaar en duurt meestal maar een korte periode.Vorige keer keken we naar een cameraval die bij de Drentsche Aa staat. Bij het water komen veel verschillende soorten dieren om een slok of een duik te nemen.