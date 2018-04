Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 9 april Emmie Suichies (80) stopt na vijftig jaar als handbalscheidsrechter (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van maandag 9 april: ruim twintig keer per jaar raakt een auto te water in Drenthe. Veiligheidsregio Drenthe wil dit aantal terugbrengen.

Verder aandacht voor de 80-jarige Emmie Suichies. Al vijftig jaar is hij handbalscheidsrechter, maar nu zet hij een punt achter zijn carrière. En het openbaar vervoer in onze provincie moet vanaf vandaag beter op elkaar aansluiten. Vervoersbedrijven gaan namelijk nauwer samenwerken.