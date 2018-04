Deel dit artikel:











Ziekenhuis beter bereikbaar door nieuwe route buslijn Gieten Door de nieuwe route is het Refaja Ziekenhuis beter bereikbaar (foto: Robin Utrecht/ANP)

GIETEN - Buslijn 505 tussen Gieten en Stadskanaal rijdt vanaf vandaag een andere route. Daardoor is het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal beter bereikbaar.

“De bus rijdt voortaan vier keer per dag over De Vaart door Gasselternijveen. Ook kunnen mensen nu in Gasselternijveenschemond opstappen. Het gedeelte van de route door Drouwenermond vervalt. Op dit deel van de route stapten geen passagiers in”, laat de gemeente Aa en Hunze weten.



De nieuwe route is er gekomen door een samenwerking tussen dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen en Buurtbus Oostermoer.